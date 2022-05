information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 07:53

A la Une de la presse, ce lundi 30 mai, la polémique sur la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, après les incidents de samedi, aux abords du Stade de France, à Saint-Denis. Les heurts qui ont suivi, hier, la rencontre entre l’AJ Auxerre et Saint-Etienne, relégué en Ligue 2. Le début de la campagne officielle pour les législatives en France. Et un Japonais au déguisement insolite.