Heures supplémentaires : le gouvernement relève à 10.000 euros le plafond de défiscalisation

information fournie par AFP Video • 09/11/2026 à 15:03

Le gouvernement va proposer de relever à 10.000 euros le plafond existant de 7.500 euros au-delà duquel les heures supplémentaires sont fiscalisées, annonce le ministre des PME, du commerce et du pouvoir d'achat Serge Papin. Le gouvernement va aussi proposer "d'exonérer (...) la prise en charge des abonnements aux transports en commun à 75 %" dans le cadre du projet de loi de finances 2027, ajoute-t-il lors d'une conférence de presse à Matignon à l'issue de la conférence sociale avec les organisations syndicales et patronales. Il va également proposer "d'ouvrir aux entreprises de plus de 50 salariés" l'exonération de CSG pour la prime de partage de la valeur d'une entreprise, un dispositif d'intéressement pour les salariés, dit-il.