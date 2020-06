Héritage colonial: "l'histoire de France est un bloc" (Philippe)

AFP Video • 17/06/2020 à 18:01

"L'histoire de France est un bloc", insiste le Premier ministre, "avec des choses glorieuses, avec des choses plus compliquées, et même avec des choses qui ne sont en rien glorieuses et qui sont franchement sombres". Édouard Philippe s'exprime au Sénat, alors que certains personnages historiques, liés notamment au passé colonial de la France, sont remis en cause au nom de la lutte contre le racisme.