information fournie par AFP Video • 04/06/2024 à 08:16

Des images prises à bord d'un hélicoptère survolant le volcan Kilauea, à Hawaï, montrent de la lave jaillissant de fissures et des gaz volcaniques soufflant dans le sens du vent. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Selon l'US Geological Survey, l'éruption qui a débuté le 3 juin s'est interrompue mais la situation "reste dynamique et pourrait changer rapidement".