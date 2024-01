information fournie par AFP Video • 22/01/2024 à 10:08

Plusieurs dizaines d'exploitants agricoles continuent de bloquer l'autoroute A64, qui relie Toulouse à Bayonne, à hauteur de Carbonne (Haute-Garonne) pour dénoncer la détérioration de leur condition, alors que Gabriel Attal reçoit ce soir à Matignon le puissant syndicat agricole FNSEA, après les reports successifs du projet de loi agriculture, promis il y a plus d'un an par Emmanuel Macron et finalement moins ambitieux que la "loi d'orientation agricole" initialement annoncée. IMAGES