La revalorisation anticipée du Smic de 1,6% au 1er décembre représente "une contrainte supplémentaire pour les entreprises", estime Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Hausse du Smic : l'U2P dénonce "une contrainte supplémentaire pour les entreprises"
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