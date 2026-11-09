 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse du SMIC : l'exécutif se félicite, les syndicats râlent, le patronat se désole

information fournie par France 24 09/11/2026 à 23:03

Le gouvernement annonce une revalorisation du SMIC de 1,6%, soit 24€ mensuels, qui porte le salaire minimum à 1501,90€ dès le 1er décembre. Les syndicats estiment que c'est trop peu (la CFDT réclamait 100€ supplémentaires par mois et la CGT, 150€), estimant qu'il s'agit d'un simple rattrapage du pouvoir d'achat perdu ces derniers mois. Les organisations patronales, elles, s'inquiètent du poids supplémentaire sur les épaules des entreprises alors que les allègements de charges ont été limitées.

Pouvoir d'achat
SMIC

Vidéos les + vues

1

L’épargne des Français en danger en cas de crise financière ?

information fournie par Ecorama 07:10
7
2

Nvidia : son patron au cœur d'une affaire d'espionnage chinois

information fournie par France 24 10:31
3

De combien faut-il augmenter le SMIC ?

information fournie par Ecorama 07:00
13
4

Dans l'Argentine de l'ultralibéral Milei, le pape demande une économie "au service de la personne"

information fournie par AFP 00:48
5

Dérèglement climatique : à Venise, les "barene" en danger

information fournie par France 24 14:29
6

Sorgho, la céréale sobre en eau

information fournie par France 24 14:51
7

Israël : chargé de former un gouvernement, Eisenkot appelle à l'unité

information fournie par AFP Video 15:02
8

Hausse du Smic : l'U2P dénonce "une contrainte supplémentaire pour les entreprises"

information fournie par AFP Video 15:02
1

L'Iran prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz sous deux jours si Washington accepte ses demandes

information fournie par AFP Video 02 nov.
1
2

Portugal : les militants pour le droit au logement proclament une victoire judiciaire

information fournie par AFP 02 nov.
3

Midterms : parfum de scandale en Alaska

information fournie par AFP Video 03 nov.
1
4

Procès Inass Touloub: sur l'A10, un témoin "pris de panique" devant un corps "tuméfié"

information fournie par AFP 03 nov.
3
5

Députés démotivés, rejet de la partie recettes, 49.3, ordonnances : ce qui attend le budget 2027 !

information fournie par Ecorama 03 nov.
8
6

Agression dans une école à Nice: Ciotti dénonce le "laxisme" du gouvernement

information fournie par AFP Video 03 nov.
6
7

Iran : frappes américaines sur une île du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 03 nov.
8

À partir de combien d’impôt peut-on défiscaliser ?

information fournie par Tout sur mes finances  03 nov.
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
4

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
5

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank