Le gouvernement annonce une revalorisation du SMIC de 1,6%, soit 24€ mensuels, qui porte le salaire minimum à 1501,90€ dès le 1er décembre. Les syndicats estiment que c'est trop peu (la CFDT réclamait 100€ supplémentaires par mois et la CGT, 150€), estimant qu'il s'agit d'un simple rattrapage du pouvoir d'achat perdu ces derniers mois. Les organisations patronales, elles, s'inquiètent du poids supplémentaire sur les épaules des entreprises alors que les allègements de charges ont été limitées.
Hausse du SMIC : l'exécutif se félicite, les syndicats râlent, le patronat se désole
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro