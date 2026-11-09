Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou annonce, lors d'une conférence de presse, que le Smic va être augmenté de 1,6% dès le 1er décembre pour être porté à 1502 euros environ, soit une augmentation mensuelle d'environ 24 euros.
Hausse du Smic : +1,6% dès le 1er décembre, annonce le ministre du Travail
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