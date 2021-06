AFP Video • 04/06/2021 à 10:51

Affublés de chapeaux pointus et robes de sorciers de Poudlard, des centaines de fans ont avalé jeudi de la "Bièraubeurre" et pris la pose dans les chaussures de Hagrid le géant, lors de l'ouverture, à New York, du plus grand magasin consacré à l'univers de Harry Potter du monde.