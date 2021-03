Harry-Meghan : la réaction de la reine fait la une des journaux britanniques

AFP Video • 10/03/2021 à 12:09

IMAGESLes unes des journaux et tabloïds britanniques sont principalement consacrées mercredi à la réaction de la reine Elizabeth II à l'entretien retentissant de son petit-fils Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. "Attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan", la reine a affirmé prendre "très au sérieux" les accusations de racisme lancées par Meghan, tout en soulignant que les "souvenirs peuvent varier".