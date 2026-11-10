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Harry et Meghan à Bruxelles, une visite assombrie par l'arrestation de Thomas Markle

information fournie par AFP Video 10/11/2026 à 19:03

Le prince Harry et son épouse Meghan se sont rendus mardi au Parlement européen à Bruxelles pour promouvoir la protection des enfants en ligne, un message à la résonance particulière après l'inculpation du père de la duchesse pour détention d'images à caractère pédopornographique.

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