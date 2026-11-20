Les tensions montent entre la Guinée et le Burkina Faso. Conakry vient de couper le signal de la RTB, la télévision publique burkinabè. En cause : un éditorial critique, avec une caricature du président Mamadi Doumbouya. Mais l'affaire va bien au-delà de la télé : elle éclate en pleine répression contre l'orpaillage illégal en Guinée, qui a déjà forcé des dizaines de milliers de Burkinabè à rentrer au pays.
Guinée/Burkina Faso: tensions après la diffusion de caricatures de M. Doumbouya
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