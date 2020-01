Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira, candidat du PAIGC s'exprime sur France 24

France 24 • 22/01/2020 à 23:31

La confusion règne autour des résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau. La Cour suprême dit attendre une vérification des procès-verbaux et non un recomptage de voix du second tour du scrutin. Les résultats de l'élection ont été confirmés par la commission électorale qui donne Umaro Sissoco Embaló vainqueur, qui était notre invité mardi. Dans cette édition nous donnons la parole au candidat du PAIGC qui conteste les résultats, Domingos Simões Pereira. Egalement à la une, le deuil national décrété au Burkina Faso après l'attaque de civils dans le Nord.