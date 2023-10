information fournie par AFP Video • 11/10/2023 à 11:41

"Il y a eu plus d'une cinquantaine d'actes antisémites" et "plus de 20 interpellations" en France depuis samedi, indique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'un déplacement à l'école Ozar Hatorah de Sarcelles, avec le ministre de l'Education Gabriel Attal. SONORE