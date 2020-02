Guerre en Syrie : Près de 500 000 syriens forcés à l'exode depuis deux mois

France 24 • 05/02/2020 à 11:54

Depuis deux mois, près de 500 000 syriens fuient la province d'Idleb, touchée par les bombardements du régime Assad et où "les bombes tombent partout et n'importe quand", selon Jens Laerke, porte parole et chargé de la coordination des affaires humanitaire de l'ONU.