Guerre en Libye : Les camps ennemis s'entendent sur un "cessez-le-feu durable"

France 24 • 05/02/2020 à 12:28

La guerre qui oppose le maréchal Khalifa Haftar et le premier ministre Fayez al-Sarraj en Libye, a fait plus de 1000 morts et des milliers de blessés depuis avril 2019. Mais les deux belligérants se sont engagés ce lundi 3 janvier à un "cessez-le-feu durable" par l'intermédiaire de représentants, refusant toujours de se rencontrer.