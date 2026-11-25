Selon plusieurs médias américains, Donald Trump préparerait un nouveau durcissement de sa politique commerciale vis-à-vis de la Chine mais aussi de l’Europe. Cette offensive intervient dans un contexte de ralentissement du commerce mondial, de tensions géopolitiques persistantes et de montée du protectionnisme. Les investisseurs s’interrogent désormais sur les conséquences d’une nouvelle hausse des droits de douane pour la croissance mondiale, l’inflation et les entreprises européennes exposées au marché américain. L'analyse de Xavier Timbeau, directeur principal de l’IFE, Ecorama du 25 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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