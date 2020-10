Guérir l'hépatite C, encourageant pour le VIH, selon l'un des Nobels de médecine 2020

AFP Video • 05/10/2020 à 23:41

L'un des trois récipiendaires du prix Nobel de médecine 2020, Charles Rice, estime que "le succès (des) médicaments contre l'hépatite C (...) a suscité un regain d'enthousiasme chez les gens qui se demandent si on ne pourrait pas y parvenir pour d'autres infections virales chroniques comme l'hépatite B et le VIH", lors d'une conférence de presse en ligne.