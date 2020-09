Guadeloupe: le service de réanimation du CHU confronté à une "vague démesurée"

AFP Video • 24/09/2020 à 13:37

"On vit une vague qui est démesurée par rapport à la première vague": le service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre doit pousser les murs pour prendre en charge de plus en plus de malades Covid. En un seul mois, il en a "d'ores et déjà accueilli trois fois plus de patients que en deux mois et demi sur la première vague". Le ministère des Armées va déployer 37 personnels soignants militaires pour venir en aide au CHU.