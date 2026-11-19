Treize ans d'attente, un budget estimé à plus d'un milliard de dollars et des ventes déjà vertigineuses… "GTA VI" affole tous les compteurs. Mais ce nouvel épisode du célèbre jeu vidéo est-il à la hauteur des attentes ? Les premiers joueurs saluent le réalisme du jeu, la narration digne d'un film hollywoodien et le foisonnement de détails.
"GTA VI" : prouesses techniques, budget, ventes... le jeu vidéo de tous les records
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro