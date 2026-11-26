Le jeu GTA VI est aussi une (grosse) occasion manquée de parler d'écologie, c'est le constat des journalistes de la rédaction de Reporterre dans leur chronique hebdomadaire sur France 24. Avant ça, Erwan Manac'h revient également sur un reportage du média engagé pour le climat sur ce data center près de Marseille qui crée, lui aussi, la polémique.
GTA VI : le climat grand oublié
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