C’est le lancement le plus massif de l’histoire du jeu vidéo, selon son éditeur. Mais sur les réseaux sociaux, le succès planétaire de GTA 6 s’accompagne d’une flopée de fausses informations. Un compte anonyme accuse notamment Rockstar de revendre le profil psychologique de ses joueurs à des assureurs. Aucune preuve concrète ne permet pourtant d'affirmer cela. Une intox qui illustre une nouvelle tendance en ligne : le faux mail d’employé licencié.
GTA 6 : le jeu revend-il vraiment votre profil psychologique à des assureurs ?
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