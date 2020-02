Grèves: à Paris, les poubelles s'accumulent et la peur des rats s'installe

AFP Video • 03/02/2020 à 16:43

Des poubelles qui débordent et la peur des rats... Avec l'arrêt depuis une dizaine de jours des trois incinérateurs d'Ile-de-France pour cause de grève contre la réforme des retraites, le ramassage des ordures est perturbé dans plusieurs arrondissements parisiens, notamment dans ceux des quartiers chic comme le 16e ou le 6e. Au grand dam de certains riverains et même de touristes.