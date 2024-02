information fournie par AFP Video • 14/02/2024 à 16:02

Seul un TGV Inoui et Ouigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche en France en raison d'une grève des contrôleurs qui s'annonce très suivie, indique la SNCF, prévenant que "la circulation des trains sera fortement perturbée" à partir de 20H00 jeudi et jusqu'à 8H00 lundi.