Grève: le hall de la gare du Nord est vide

AFP Video • 05/12/2019 à 11:14

IMAGESLa gare du Nord, à Paris, l'une des plus fréquentée d'Europe, est vide avec 90% des TGV et 80% des TER annulés, et 10 lignes du métro parisien fermées. Des grèves illimitées contre la réforme des retraites sont prévues à la RATP et à la SNCF où on s'attend déjà à un mouvement dans la durée. Les quelques voyageurs se rapprochent des "gilets rouges" de la SNCF.