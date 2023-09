information fournie par AFP Video • 27/09/2023 à 08:10

Des acteurs et scénaristes manifestent devant le siège de Netflix, à Los Angeles, alors que les dirigeants de la Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, se réunissent pour décider s'ils acceptent le récent accord salarial conclu avec les studios, et pourraient s'accorder pour mettre fin à leur grève qui paralyse Hollywood depuis presque cinq mois. IMAGES