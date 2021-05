AFP Video • 03/05/2021 à 11:25

Après six mois de fermeture, les cafés et les restaurants, partout en Grèce, rouvrent leurs terrasses par des températures estivales. Le gouvernement grec a accéléré sa campagne de vaccination ces derniers jours, en permettant notamment aux trentenaires de se faire vacciner. Plus de 3 millions de vaccinations ont été réalisés.