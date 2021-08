information fournie par AFP Video • 08/08/2021 à 13:51

Les feux de forêt continuaint dimanche 8 août de ravager l'île grecque d'Eubée, en proie aux incendies depuis six jours. Sur l'immense île montagneuse couverte de pins qui attire traditionnellement touristes grecs et étrangers, au moins 35.000 hectares et des centaines de maisons sont déjà partis en fumée, selon les autorités.