Grèce: images de Farkadona inondée, dans le centre du pays, suite à des pluies diluviennes

information fournie par AFP Video • 08/09/2023 à 12:36

Images de la ville grecque de Farkadona, largement inondée après que le pays a été frappé par des pluies diluviennes dans la région centrale de Thessalie, à 300 kilomètres au nord d'Athènes. Les inondations ont touché la ville portuaire de Volos, les villes de Karditsa et Tikala, plus à l'intérieur des terres, ainsi que plusieurs villages, après que plus d'une année de pluie soit tombée en 24 heures. IMAGES