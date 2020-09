Grèce: des milliers de migrants sans abri après les incendies du camp de Moria

AFP Video • 10/09/2020 à 18:39

IMAGES du camp ET SONORES de migrantsN°8PN7HKDes milliers de migrants se retrouvent sans abri sur l'île de Lesbos après les deux incendies consécutifs qui ont ravagé Moria, le plus grand et sordide camp de réfugiés de Grèce. Le camp hébergeait quelque 12.700 demandeurs d'asile, soit quatre fois sa capacité d'accueil, dont 4.000 enfants.