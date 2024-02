information fournie par AFP Video • 25/02/2024 à 14:27

Près d'un an après l'accident ferroviaire le plus meurtrier de Grèce, des étudiants rendent hommage aux victimes en brandissant des banderoles et des fleurs. Un train avec plus de 350 personnes à bord, dont la plupart étaient des étudiants, était entré en collision avec un train de marchandises le 28 février 2023. IMAGES