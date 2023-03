Grèce: des citoyens affluent pour donner leur sang après un accident de train meurtrier

information fournie par AFP Video • 02/03/2023 à 12:35

Images de centaines de personnes faisant la queue pour donner leur sang à Larissa, en Grèce, après un accident ferroviaire qui a fait au moins 42 morts et des dizaines de blessés. Une initiative organisée par la Croix-Rouge hellénique. La Grèce a connu l'un des pires accidents ferroviaires de son histoire avec la collision frontale entre un train de passagers et un train de marchandises mardi soir. Le mauvais état du réseau ferroviaire est particulièrement mis en cause.