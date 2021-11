information fournie par AFP Video • 28/11/2021 à 19:48

En Grèce, où le taux de chômage est toujours à 13%, les réfugiés et les demandeurs d'a sile ont souvent encore plus de mal à accéder au marché du travail. Pour les aider là trouver un emploi, Odyssea, une organisation à but non lucratif, leur propose des formations.