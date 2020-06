Grandiose défilé militaire sur la Place Rouge pour les 75 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie

AFP Video • 24/06/2020 à 23:19

du début du défilé sur la place RougeN°1U015ELa Russie marque sa victoire sur l'Allemagne nazie avec un grandiose défilé militaire sur la place Rouge, moment de communion patriotique voulu par Vladimir Poutine avant un référendum constitutionnel destiné à encore prolonger son pouvoir. La parade terrestre et aérienne de plus de 13.000 soldats et 200 engins aurait dû avoir lieu le 9 mai et le vote constitutionnel le 22 avril.