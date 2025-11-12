"Vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République, en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal", déclare Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale après que l'Algérie accepte une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien, emprisonné depuis un an.
Grâce de Boualem Sansal: Lecornu exprime le "soulagement" du gouvernement
