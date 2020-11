Gorgie: Mike Pompeo arrive pour une rencontre avec le Premier ministre

AFP Video • 18/11/2020 à 11:45

IMAGES Dans la capitale géorgienne Tbilissi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo arrive pour une rencontre avec le Premier ministre Guiorgui Gakharia et le ministre des Affaires étrangères David Zalkaliani. La Géorgie est le pays voisin de l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ont conclu le 9 novembre un cessez-le-feu au Nagorny Karabakh après six semaines de violents combats.