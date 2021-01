AFP Video • 09/01/2021 à 13:35

Des véhicules traversent le poste-frontière de Salwa entre le Qatar et l'Arabie saoudite à Abu Samrah après que les deux pays du Golfe ont rouvert leur frontière terrestre, quelques jours après la reprise des relations entre le petit émirat et plusieurs de ses voisins qui le boycottaient depuis trois ans et demi.