information fournie par AFP Video • 15/09/2022 à 17:33

L'incendie qui s'est déclaré à Saumos en Gironde est "stabilisé" et ne progresse plus "depuis plus de 24h, ce qui nous permet de le déclarer fixé", annonce le sous-préfet de Lesparre-Médoc Fabrice Thibier. Le feu a brûlé 3.400 hectares de forêt depuis lundi. SONORE