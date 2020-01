"Gilets jaunes" à Paris : images d'un homme blessé interpellé

AFP Video • 19/01/2020 à 11:11

Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées pendant une manifestation de "gilets jaunes" à Paris, au cours de laquelle des heurts ont éclaré entre policiers et manifestants. Images d'un homme, visiblement blessé, interpellé et tenu au sol par un CRS, près de la gare de l'Est.