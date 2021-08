information fournie par AFP Video • 04/08/2021 à 12:10

IMAGES Des manifestants descendent dans la rue à Accra, au Ghana, pour réclamer une meilleure gestion des affaires publiques et de meilleures conditions de vie. La campagne #FixtheCountry a débuté en mai et a obtenu un énorme soutien de la part des jeunes via les plateformes en ligne.