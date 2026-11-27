La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le procès à venir de Gérard Depardieu pour une partie des viols dont il est accusé par la comédienne Charlotte Arnould.
Gérard Depardieu sera jugé pour viol sur une comédienne
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