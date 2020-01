Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo : "Les frères Kouachi n'ont pas tué Charlie"

France 24 • 07/01/2020 à 12:20

Il y a cinq ans, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi décimaient une grande de partie de la rédaction de Charlie Hebdo dans ses locaux à Paris. Sans Cabu, sans Tignous, sans Honoré, sans Wolinsky, et d'autres, le journal satirique continue à rire de tout et de tout le monde. Mais jusqu'où ? Les Français, si nombreux à défendre les crayons des caricaturistes et la liberté de la presse en 2015, sont-ils toujours Charlie ? Comment vit l'hebdomadaire aujourd'hui ? Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, est notre invité.