Un chef des réfugiés rohingyas au Bangladesh s'est dit "très heureux" après le verdict de la Cour internationale de justice (CIJ) qui a reconnu le génocide de cette minorité en 2017 en Birmanie, espérant un retour de son peuple dans ce pays.
Génocide des Rohingyas reconnu: l'espoir des réfugiés au Bangladesh
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