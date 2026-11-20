Le 19 novembre, la Cour internationale de justice a reconnu que la Birmanie avait commis un génocide contre les Rohingya en 2017. Une décision saluée par cette communauté, toujours persécutée dans son pays d'origine. Mais en Malaisie, où elle avait longtemps bénéficié d'un soutien favorable, le climat se dégrade. Des discours de haine et des appels à l'expulsion se multiplient sur les réseaux sociaux. Reportage de Théo Collet, Aruna Popuri, Constantin Simon et Alix Ostian.
Génocide des Rohingya : en Malaisie, une communauté de plus en plus rejetée
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