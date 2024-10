information fournie par AFP Video • 08/10/2024 à 13:51

Propstore, maison de vente basée en Angleterre, met aux enchères plus de 1.800 lots rares de souvenirs de cinéma et de télévision, dont le casque de Maximus (Russell Crowe) dans "Gladiator" et un casque de Stormtrooper tout droit sorti du premier film de la saga Star Wars, "Star Wars : A New Hope" (1977).