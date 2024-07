GB: Réactions à Londres après la victoire écrasante des travaillistes aux législatives

information fournie par AFP Video • 05/07/2024 à 15:05

La foule applaudit et pousse des exclamations alors que les sondages de sortie des urnes projetés sur le siège de la BBC indiquent une victoire écrasante du parti travailliste aux élections britanniques. Selon ces estimations publiées par les télévisions outre-Manche, le Labour, positionné au centre-gauche, remporterait 410 sièges sur les 650 de la Chambre des Communes, contre 131 pour les conservateurs, ce qui serait leur pire résultat depuis le début du XXe siècle. Le parti anti-immigration Reform UK ferait une entrée bien plus marquée que prévu au Parlement avec 13 sièges. Des images montrent également des personnes attendant pendant le compte à rebours de la BBC et huant les résultats de Nigel Farage et son parti Reform UK, également projeté sur le siège de la chaine publique britannique. IMAGES