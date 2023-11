information fournie par AFP Video • 04/11/2023 à 14:09

"Le plus urgent, le plus immédiat, c'est le cessez-le-feu" à Gaza, affirme le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, avant une marche pour la paix à Paris que la préfecture de police n'a pas interdit. La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. SONORE