Gaza: l'ONU alerte sur les conséquences "apocalyptiques" d'un blocage de l'aide humanitaire

information fournie par AFP Video • 21/05/2024 à 11:51

Le blocage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza risque d'entraîner une famine et de nombreuses pertes en vies humaines, a prévenu dimanche le chef des Affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, mettant en garde contre des conséquences "apocalyptiques". La guerre a éclaté le 7 octobre quand le Hamas a lancé depuis la bande de Gaza une attaque sur le sol israélien qui a fait au moins 1.170 morts, essentiellement des civils. Depuis, l'armée israélienne pourchasse le Hamas et pilonne sans relâche le petit territoire où sont piégés 2,4 millions de Palestiniens. Après plus de sept mois de guerre, le Hamas a recensé plus de 35.000 morts et plus de 79.000 blessés, en majorité des femmes et des enfants.