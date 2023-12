information fournie par AFP Video • 01/12/2023 à 13:25

De la fumée s'élève après une frappe israélienne sur la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, alors que la trêve temporaire entre Israël et le Hamas a expiré tôt dans la matinée. L'armée israélienne a repris ses raids aériens et tirs d'artillerie et le Hamas recommencé à tirer des roquettes vers Israël. IMAGES