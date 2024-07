information fournie par AFP Video • 25/07/2024 à 09:35

À l'aide de tuyaux d'égout en plastique, de bois, de coton et de colle, Salah Helmy met au point des prothèses de fortune pour les habitants de Gaza qui ont perdu leurs membres pendant la guerre. "Cette prothèse a réduit mes souffrances quotidiennes et m'a permis de compter sur moi-même pour m'intégrer dans la société, m'habiller et réduire la pression sur mes mains," témoigne Mohammed al-Takrouri, un Palestinien déplacé qui a été amputé d'une jambe.